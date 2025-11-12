عقوبات السوبر – غرامة على جماهير الزمالك والأهلي وزيزو وبيزيرا وإيقاف يوريتشيتش

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 17:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - زيزو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة السوبر المصري التي أقيمت قبل أيام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. والصادرة عن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

خوان بيزيرا

النادي : الزمالك

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وتوج الأهلي بقلب السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت في أبو ظبي.

بينما حصل سيراميكا كليوباترا على المركز الثالث، وبيراميدز على المركز الرابع.

وبعد إعلان العقوبات أضاف اتحاد الكرة عقوبة على الأهلي بسبب سباب الجماهير الجماعي، وأيضا على لاعبه زيزو بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول في مراسم التتويج.

وجاءت العقوبات كالآتي:

توقيع غرامة مالية على الزمالك 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام الأهلي.

توقيع غرامة مالية على الزمالك 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام بيراميدز.

توقيع غرامة مالية على الأهلي 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام الزمالك.

توقيع غرامة مالية على أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي قدرها 50 ألف جنيه لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك قدرها 50 ألف جنيه لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

إيقاف كرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز مباراة واحدة في السوبر وتغريمه 10 آلاف جنيه لطرده والاعتراض خلال مباراة سيراميكا.

الأهلي الزمالك السوبر المصري خوان ألفينا
