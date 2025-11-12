بسبب منشور مُعادي للمثلية.. فيتور روكي ينتظر عقوبة إيقاف طويلة في الدوري البرازيلي

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

فيتور روكي - بالميراس

ينتظر فيتور روكي لاعب بالميراس ومنتخب البرازيل محاكمته من المحكمة الرياضية العليا في البلاد بسبب إدانته في منشور مُعادي للمثلية نشره في أكتوبر الماضي.

فيتور روكي

النادي : بالميراس

بالميراس

ونشر اللاعب بعد فوز فريقه على ساو باولو في دربي الملوك بنتيجة 3-2 على حسابه على إنستجرام منشورا لنمر يعض غزال من رقبته.

ورغم أن روكي حذف الصورة إلا أنه سيحاسب وفقا للقوانين بشأن الأفعال التمييزية.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يطارد فيتور روكي.. وبرشلونة يترقب المكاسب منافس الأهلي - أغلى لاعب في الدوري البرازيلي.. فيتور روكي ينضم لـ بالميراس منافس الأهلي - تمهيدا لانتقاله إلى بالميراس.. ريال بيتيس يعلن قطع إعارة فيتور روكي منافس الأهلي - وافق بيتيس.. بالميراس يتمم اتفاقه مع برشلونة لضم فيتور روكي

وتتراوح عقوبة الإيقاف بين 5 لـ 10 مباريات، وهو ما يعني غيابه عن أهم فترة في الموسم للفريق الذي تتبقى له 6 جولات على حسم اللقب المحلي.

Vitor Roque fez post homofóbico em provocação ao São Paulo e apagou foto — Foto: Reprodução

ورغم أن اللاعب حذف المنشور سريعا إلا أن النادي أصدر بيانا بعدها أوضح أن "مثل هذه الاستفزازات لم تعد مقبولة في كرة القدم، لأنها قد تؤدي إلى العنف. وقد تفهم اللاعب الموقف وحذف على الفور الصورة من حسابه".

ويحتل روكي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري البرازيلي برصيد 16 هدفا خلفه جيورجان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو وكايو جورجي لاعب كروزيرو صاحبا الـ 17 هدفا.

وينضم اللاعب إلى بعثة منتخب البرازيل التي تستعد للقاء السنغال وتونس وديا في التوقف الدولي الجاري.

ويتصدر بالميراس ترتيب الدوري البرازيلي بعد مرور 32 جولة برصيد 68 نقطة ويأتي فلامنجو خلفه بنفس الرصيد.

فيما يحتل كروزيرو المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وانضم روكي لصفوف بالميراس قادما من برشلونة في بداية العام الجاري بقيمة 25 مليون يورو ما جعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي على الإطلاق.

فيتور روكي بالميراس الدوري البرازيلي
نرشح لكم
جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو قد يعتزل كرة القدم.. نقل أوسكار إلى المستشفى بعد فقدان وعيه بمران ساو باولو أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله خاميس رودريجيز يخوض مباراته الأخيرة بقميص كلوب ليون بحضور دوا ليبا.. بوكا جونيورز ينتصر بثنائية في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لربع نهائي الدوري الأمريكي فابينيو: العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات لحظة لا توصف تقرير: لتوفير 46 ألف دولار شهريا.. كورينثيانز يرغب في مغادرة ديباي لجناحه الفندقي
أخر الأخبار
مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا 3 دقيقة | منتخب مصر
محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر 6 دقيقة | منتخب مصر
كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء 23 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط 39 دقيقة | كرة سلة
اتحاد الكونغو الديمقراطية يكشف حقيقة صرف مكافآت ضخمة للاعبيه قبل لقاء الكاميرون 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان 49 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - مصر في التصنيف الأول.. الكشف عن تفاصيل وموعد قرعة بطولة إفريقيا ساعة | كرة يد
بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا وديا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517106/بسبب-منشور-م-عادي-للمثلية-فيتور-روكي-ينتظر-عقوبة-إيقاف-طويلة-في-الدوري-البرازيلي