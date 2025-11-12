بسبب منشور مُعادي للمثلية.. فيتور روكي ينتظر عقوبة إيقاف طويلة في الدوري البرازيلي

ينتظر فيتور روكي لاعب بالميراس ومنتخب البرازيل محاكمته من المحكمة الرياضية العليا في البلاد بسبب إدانته في منشور مُعادي للمثلية نشره في أكتوبر الماضي.

فيتور روكي النادي : بالميراس بالميراس

ونشر اللاعب بعد فوز فريقه على ساو باولو في دربي الملوك بنتيجة 3-2 على حسابه على إنستجرام منشورا لنمر يعض غزال من رقبته.

ورغم أن روكي حذف الصورة إلا أنه سيحاسب وفقا للقوانين بشأن الأفعال التمييزية.

وتتراوح عقوبة الإيقاف بين 5 لـ 10 مباريات، وهو ما يعني غيابه عن أهم فترة في الموسم للفريق الذي تتبقى له 6 جولات على حسم اللقب المحلي.

ورغم أن اللاعب حذف المنشور سريعا إلا أن النادي أصدر بيانا بعدها أوضح أن "مثل هذه الاستفزازات لم تعد مقبولة في كرة القدم، لأنها قد تؤدي إلى العنف. وقد تفهم اللاعب الموقف وحذف على الفور الصورة من حسابه".

ويحتل روكي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري البرازيلي برصيد 16 هدفا خلفه جيورجان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو وكايو جورجي لاعب كروزيرو صاحبا الـ 17 هدفا.

وينضم اللاعب إلى بعثة منتخب البرازيل التي تستعد للقاء السنغال وتونس وديا في التوقف الدولي الجاري.

ويتصدر بالميراس ترتيب الدوري البرازيلي بعد مرور 32 جولة برصيد 68 نقطة ويأتي فلامنجو خلفه بنفس الرصيد.

فيما يحتل كروزيرو المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وانضم روكي لصفوف بالميراس قادما من برشلونة في بداية العام الجاري بقيمة 25 مليون يورو ما جعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي على الإطلاق.