الرياضية: كينجسلي كومان ليس جاهزا بنسبة 100%

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - النصر - الأهلي

مدد الجهاز الطبي في فريق النصر مدة العلاج والتأهيل للفرنسي كينجسلي كومان، بعد أن شعر بآلام بسيطة في العضلة الثلاثاء، ما اضطره إلى الحضور في عيادة النادي صباح الأربعاء.

وذكرت جريدة الرياضية أن عودة كومان - 29 عامًا - إلى التدريبات الجماعية ستكون الجمعة المقبل استعدادًا لاستئناف المنافسات بعد فترة التوقف الدولي، على أن يواصل العلاج في حال استمر الألم.

وكان النادي قد منع اللاعب من الإجازة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أسوة بزملائه، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، مفضلًا استكمال العلاج قبل السماح له بالراحة.

وعانى كومان من شد عضلي خلال مجريات مباراة نيوم لحساب الجولة الماضية من الدوري السعودي.

واضطر على إثره البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، إلى استبداله عند الدقيقة 77.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب الدوري السعودي، بعد نهاية الجولة الثامنة، برصيد 24 نقطة، وبالعلامة الكاملة، بعد أن حقق 8 انتصارات متتالية.

ويستضيف النصر منافسه الخليج الأحد 23 نوفمبر الجاري في الرياض بعد نهاية فترة التوقف ضمن الجولة التاسعة.

