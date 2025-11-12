كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر

وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادي سموحة إلى الإمارات تحضيرا لخوض مواجهة الأهلي في كأس السوبر.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وتستضيف صالة خليفة بن زايد بدولة الإمارات مباراة الأهلي ضد سموحة.

ووصلت بعثة نادي سموحة إلى الإمارات مكتملة بعدما تأجل موعد المباراة أكثر من مرة بسبب تأشيرات البعثة.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأربعاء 12 نوفمبر ثم تأجلت لليوم التالي قبل تحديد يوم الجمعة 14 نوفمبر موعدا نهائيا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إقامة مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات.

وكان سموحة قد فجّر المفاجأة بالتغلب على الزمالك بنتيجة 29-28 في نصف النهائي.

بينما الأهلي حسم تأهله بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ساعة انطلاق المباراة حتى الآن.