دي يونج: دوري أبطال أوروبا هو ما ينقصني مع برشلونة

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

يرى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أن التتويج بلقب كبير مثل دوري أبطال أوروبا هو ما ينقصه مع الفريق.

ويتواجد دي يونج حاليا مع منتخب فرنسا للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال دي يونج عبر شبكة NOS: "ينقصني تحقيق لقب كبير مع بشلونة، الدوري الإسباني بطولة كبيرة لكن اللقب الأهم هو دوري أبطال أوروبا وبالطبع نريد الفوز به".

وواصل "هدفنا الرئيسي هو دوري أبطال أوروبا، بالتأكيد نريد الفوز بها لكن هناك العديد من الفرق الكبرى التي تسعى للفوز بها أيضا، لذلك الأمر ليس سهلا لكنه يبقى هدفنا".

وأضاف "لا زلنا في وقت مبكر من الموسم لكن أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نحسنها ونحن نعمل على ذلك وأرى ان لدينا القدرة والإمكانيات لكن في النهاية يجب أن يثبت الواقع ذلك".

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس الهولندي في 2019.

