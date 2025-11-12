موندو: رابطة الدوري الإسباني تدين هتافات جمهور سيلتا فيجو المسيئة ضد لامين يامال

قدمت رابطة الدوري الإسباني شكوى رسمية بعد رصد هتافات مسيئة وعبارات مهينة وُجهت إلى برشلونة ونجمه الشاب لامين يامال خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس، بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأرسلت الرابطة تقريرًا مفصلًا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تضمن توثيقًا لعدة حوادث من الهتافات العدائية التي شهدتها الجولة الماضية من الدوري، وكان أبرزها ما حدث خلال مواجهة سيلتا ضد برشلونة نظرًا لتكرار العبارات وحدّتها.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تسجيل تسع حالات من الإساءة اللفظية صدرت من مجموعة من مشجعي الفريق المضيف في المدرج السفلي الأوسط من ملعب بالايدوس.

الهتافات تضمنت عبارات مسيئة مباشرة للاعبين لامين يامال وأندرياس كريستنسن، إلى جانب شتائم متكررة ضد نادي برشلونة نفسه.

وأشارت الرابطة إلى أن حالتين من بين هذه الوقائع تم تصنيفهما على أنهما خطيرتان، بعدما ردد بعض المشجعين عبارة “ادعس عليه، ادعس عليه” موجهة نحو لامين يامال، وتكررت العبارة نفسها تجاه كريستنسن في الدقيقة 90 من اللقاء.

كما تم توثيق ترديد جماعي لهتافات خارجة 6 مرات من قِبل مجموعة من المشجعين في المنطقة القريبة من لوحة النتائج، إلى جانب إهانات شخصية أخرى وجهت ليامال.

واستمرت الهتافات لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا قبل أن يتدخل أفراد الأمن لاحتواء الموقف، فيما شملت الشكوى الرسمية من رابطة الليجا جميع هذه الأحداث باعتبارها انتهاكًا صريحًا لبروتوكولات مكافحة العنف والتمييز في الملاعب الإسبانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الرابطة المتواصلة للتصدي للسلوكيات العدائية في الملاعب، حيث كثّفت في الأشهر الأخيرة من مراقبتها للمباريات والإبلاغ عن أي ممارسات تتعارض مع قيم الاحترام والمساواة في كرة القدم الإسبانية.