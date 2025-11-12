سبورت: زلاتان يدعم فكرة تعاقد ميلان مع ليفاندوفسكي

يبدو أن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة يسير نحو المجهول، وسط تزايد المؤشرات داخل النادي على إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

المهاجم البولندي المخضرم، صاحب الـ36 عامًا، ما زال يرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2026، لكنه لم يعد يحظى بالثقة الكاملة داخل النادي في ظل رغبة الإدارة في تجديد الخط الهجومي والاعتماد على عناصر أصغر سنًا في الموسم المقبل.

وفي ظل هذا الوضع، دخل ميلان الإيطالي على الخط بقوة، حيث أشارت تقارير في إيطاليا إلى أن النادي أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع ليفاندوفسكي حال قرر برشلونة الاستغناء عنه الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الرياضي لميلان، يقف خلف هذا التوجه ويدفع بقوة لإتمام الصفقة، مؤمنًا بأن ليفاندوفسكي سيكون الإضافة المثالية لخط هجوم الروسونيري.

إبراهيموفيتش، الذي عاش تجربة مشابهة في نهاية مسيرته بعدما رحل من برشلونة إلى ميلان وقدم مستويات رائعة رغم تقدمه في السن، يرى أن المهاجم البولندي قادر على تكرار نفس التجربة الناجحة وتقديم أداء ثابت على أعلى مستوى.

ميلان يُقال إنه عقد اجتماعًا أوليًا مع ممثلي اللاعب للتعبير رسميًا عن اهتمامه، ومن المنتظر عقد جولة جديدة من المحادثات خلال الأسابيع المقبلة، مع استعداد النادي لتقديم عقد لمدة عامين على غرار ما فعله سابقًا مع أوليفييه جيرو، وهي صفقة حققت نجاحًا كبيرًا للفريق.

من جانبه، لا يزال ليفاندوفسكي يفضل البقاء في برشلونة، وأبدى استعداده لتخفيض راتبه وتقبّل دور مختلف داخل الفريق، لكنه ينتظر قرار النادي النهائي بشأن مستقبله، بين التجديد لموسم إضافي أو فتح صفحة جديدة بدونه.