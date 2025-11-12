مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير

شدد وليد مهدي مدير المنتخب المصري للناشئين على أن الفريق لن يفرط في أي فرصة سانحة خلال الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عاما.

ويستعد منتخب مصر للناشئين لملاقاة نظيره السويسري في دور الـ32 يوم الجمعة.

وقال مهدي في تصريحات لشبكة beIN sports: "منتخب مصر للناشئين لا يبحث عن التمثيل المشرف، سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لن نترك أي فرصة لبذل أقصى مجهود".

وأضاف "قد يظن البعض أن مواجهة سويسرا في دور الـ32 ستكون سهلة، لكنني أعتقد أنها ستكون مباراة قوية للغاية".

وأتم "كل المنتخبات التي تأهلت لدور الـ32 منتخبات كبيرة، أعتقد أن المنافسة الحقيقية في كأس العالم للناشئين ستبدأ من دور الـ32".

وتستضيف قطر منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للناشئين.

وحل المنتخب المصري في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة في كأس العالم برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط، وإنجلترا في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 يوم الجمعة 14 نوفمبر في ملاعب منطقة أسباير.

ويلعب منتخب مصر ضد سويسرا يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب أسباير 5 بالدوحة.

الطريق للنهائي

سيواجه المنتخب المصري في حالة تجاوزه سويسرا الفائز من مواجهة كندا أمام جمهورية أيرلندا.

وفي الدور ربع النهائي سيجد الفراعنة الصغار في الطريق أحد منتخبات الأرجنتين أو البرتغال أو المكسيك أو بلجيكا.