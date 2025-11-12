مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

شدد وليد مهدي مدير المنتخب المصري للناشئين على أن الفريق لن يفرط في أي فرصة سانحة خلال الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عاما.

ويستعد منتخب مصر للناشئين لملاقاة نظيره السويسري في دور الـ32 يوم الجمعة.

وقال مهدي في تصريحات لشبكة beIN sports: "منتخب مصر للناشئين لا يبحث عن التمثيل المشرف، سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لن نترك أي فرصة لبذل أقصى مجهود".

أخبار متعلقة:
مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى

وأضاف "قد يظن البعض أن مواجهة سويسرا في دور الـ32 ستكون سهلة، لكنني أعتقد أنها ستكون مباراة قوية للغاية".

وأتم "كل المنتخبات التي تأهلت لدور الـ32 منتخبات كبيرة، أعتقد أن المنافسة الحقيقية في كأس العالم للناشئين ستبدأ من دور الـ32".

وتستضيف قطر منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للناشئين.

وحل المنتخب المصري في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة في كأس العالم برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط، وإنجلترا في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 يوم الجمعة 14 نوفمبر في ملاعب منطقة أسباير.

ويلعب منتخب مصر ضد سويسرا يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب أسباير 5 بالدوحة.

No description available.

الطريق للنهائي

سيواجه المنتخب المصري في حالة تجاوزه سويسرا الفائز من مواجهة كندا أمام جمهورية أيرلندا.

وفي الدور ربع النهائي سيجد الفراعنة الصغار في الطريق أحد منتخبات الأرجنتين أو البرتغال أو المكسيك أو بلجيكا.

منتخب مصر للناشئين وليد مهدي سويسرا
نرشح لكم
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
أخر الأخبار
بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا وديا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا ساعة | منتخب مصر
بي بي سي: ماينز يخسر استئنافه ضد أنور الغازي في ألمانيا ساعة | الوطن العربي
تروست إيكونج يعلن انتهاء أزمة منتخب نيجيريا قبل ملحق كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية 2 ساعة | Gamers
جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو 2 ساعة | أمريكا
جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين 3 ساعة | الدوري الإسباني
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517096/مدير-منتخب-الناشئين-لا-نبحث-عن-التمثيل-المشرف-في-كأس-العالم-سنقاتل-حتى-الرمق-الأخير