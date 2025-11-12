في غياب الثلاثي الدولي.. بتروجت يواجه النجوم والجونة وديا

يخوض فريق بتروجت مباراتين وديتين في إطار استعداداته لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويلعب فريق بتروجت اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام النجوم.

كما يخوض الفريق مواجهة ودية ثانية أمام الجونة يوم 17 نوفمبر، استعدادا للقاء حرس الحدود.

ويستعد بتروجت لمواجهة حرس الحدود يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

ولم يحصل لاعبو بتروجت على راحة خلال فترة التوقف الدولي، إذ واصل الجهاز الفني بقيادة سيد عيد التدريبات للحفاظ على جاهزية الفريق.

ويغيب عن الفريق الثلاثي الدولي، هادي رياض لانضمامه إلى المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان ، وحامد حمدان وبدر موسى لتواجدهما مع المنتخب الفلسطيني.

يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.