في غياب الثلاثي الدولي.. بتروجت يواجه النجوم والجونة وديا
الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 15:34
كتب : FilGoal
يخوض فريق بتروجت مباراتين وديتين في إطار استعداداته لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
ويلعب فريق بتروجت اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام النجوم.
كما يخوض الفريق مواجهة ودية ثانية أمام الجونة يوم 17 نوفمبر، استعدادا للقاء حرس الحدود.
ويستعد بتروجت لمواجهة حرس الحدود يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.
ولم يحصل لاعبو بتروجت على راحة خلال فترة التوقف الدولي، إذ واصل الجهاز الفني بقيادة سيد عيد التدريبات للحفاظ على جاهزية الفريق.
ويغيب عن الفريق الثلاثي الدولي، هادي رياض لانضمامه إلى المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان ، وحامد حمدان وبدر موسى لتواجدهما مع المنتخب الفلسطيني.
يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.
نرشح لكم
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني عقوبات السوبر – غرامة على جماهير الزمالك والأهلي وزيزو وبيزيرا وإيقاف يوريتشيتش خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تجاوزات جمهور الزمالك ضد زيزو كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32