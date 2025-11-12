مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

يرى كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا أن عودة نجولو كانتي للمشاركة مع الفريق تمثل دفعة قوية.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أوكرانيا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مبابي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يجب عليك أنك تطور دائما كلاعب أو إنساء، أتمنى أن يكون مبابي عام 2025 أضعف من مبابي 2026".

أخبار متعلقة:
وواصل "كانتي لاعب مهم جدا ويعي الثقة لنا في الملعب، هو إضافة لأي فريق وسعداء بعودته لنا لأنه سيضيف خبرته لمجموعة شابة ذات جودة عالية".

وتابع "ريان شرقي موهبة مميزة ويتطور، لقد اندمج بشكل جيد مع المجموعة ومع مانشستر سيتي وهذا ليس بالأمر السهل وآمل أن يستمر على هذا النحو، لقد بدأ بداية جيدة معنا والآن لديه فرصة للعودة".

وأكمل "عندما تلعب مباراة للمنتخب في ملعبك، لا تريد أن تخسر والضغط يزداد لأن التصفيات على المحك وسنحاول أن نضع البسمة على وجود المشاهدين".

وأردف "خارج الملعب لم أر أي شيء بخصوص تشوفالييه ولم أعلم بأي مشكلة ولذلك لم أتحدث معه ولكن في الملعب لقد انضم لباريس سان جيرمان أكبر فريق في فرنسا، لديه بعض الأخطاء ولكن هذا طبيعي مع فريقه ولكن أعتقد أنه سيتأقلم، الفريق وزملائه يقفون به".

وأضاف "المباراة ضد أوكرانيا في بولندا لم تكن سهلة، لقد اختاروا اللعب بعمق في الشوط الأول ثم هاجموا مجددا وحظوا على عدة فرص وإذا كانت كرة القدم عادلة كانوا سيسجلون".

وأتم "انضمام أوباميكانو لريال مدريد؟ أوباميكانو مرشح بقوة كأفضل مدافع في العالم هذا الموسم، هو يتفوق على المهاجمين ويفوز بالثنائيات ولكنه مع فريق عظيم ولا يوجد الكثير من أفضل منه، لكن هناك بالفعل من هو أفضل، لن أقول أي شيء ولكن عندما نتحدث عن لاعب بهذا المستوى سترغب جميع الأندية في التعاقد معه".

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

كيليان مبابي فرنسا
