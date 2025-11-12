هاري كين يتوج بجائزة أفضل لاعبي بايرن في أكتوبر

توج هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة لاعب الشهر في النادي البافاري لشهر أكتوبر 2025.

وبذلك حافظ كين على الجائزة التي فاز بها في سبتمبر أيضا.

وواصل هاري كين تألقه اللافت في أكتوبر حين سجل 5 أهداف في 5 مباريات.

وحصل المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا على (24%) من أصوات الجماهير، متفوقًا على زميليه لينارت كارل (20.6%) وكونراد لايمر (19.4%) في المركزين الثاني والثالث.

وسجل قائد منتخب إنجلترا هدفه رقم 75 في الدوري الألماني في مباراته رقم 73 ضد يونيون برلين نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يسبق لأي لاعب أن حقق هذا الرقم بهذه السرعة من قبل.

الرقم القياسي السابق كان بحوزة الأسطورة جيرد مولر، الذي سجل هدفه رقم 75 في الدوري الألماني في مباراته رقم 108.