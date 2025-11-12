هاري كين يتوج بجائزة أفضل لاعبي بايرن في أكتوبر

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 15:13

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

توج هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة لاعب الشهر في النادي البافاري لشهر أكتوبر 2025.

وبذلك حافظ كين على الجائزة التي فاز بها في سبتمبر أيضا.

وواصل هاري كين تألقه اللافت في أكتوبر حين سجل 5 أهداف في 5 مباريات.

أخبار متعلقة:
منتخب تونس يستبعد جناح سيلتك قبل مواجهة موريتانيا والأردن والبرازيل نجاة سترلينج وأسرته من عملية سطو مسلح أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم رييس جيمس: حرارة أمريكا تجعل الفوز بكأس العالم في غاية الصعوبة

وحصل المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا على (24%) من أصوات الجماهير، متفوقًا على زميليه لينارت كارل (20.6%) وكونراد لايمر (19.4%) في المركزين الثاني والثالث.

وسجل قائد منتخب إنجلترا هدفه رقم 75 في الدوري الألماني في مباراته رقم 73 ضد يونيون برلين نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يسبق لأي لاعب أن حقق هذا الرقم بهذه السرعة من قبل.

الرقم القياسي السابق كان بحوزة الأسطورة جيرد مولر، الذي سجل هدفه رقم 75 في الدوري الألماني في مباراته رقم 108.

هاري كين بايرن ميونيخ
نرشح لكم
جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي موندو: رابطة الدوري الإسباني تدين هتافات جمهور سيلتا فيجو المسيئة ضد لامين يامال سبورت: زلاتان يدعم فكرة تعاقد ميلان مع ليفاندوفسكي مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم رييس جيمس: حرارة أمريكا تجعل الفوز بكأس العالم في غاية الصعوبة سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي
أخر الأخبار
Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية 35 ثاتيه | Gamers
جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو 3 دقيقة | أمريكا
جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين 36 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني ساعة | منتخب مصر
عقوبات السوبر – غرامة على جماهير الزمالك والأهلي وزيزو وبيزيرا وإيقاف يوريتشيتش ساعة | الدوري المصري
بسبب منشور مُعادي للمثلية.. فيتور روكي ينتظر عقوبة إيقاف طويلة في الدوري البرازيلي ساعة | أمريكا
توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: كينجسلي كومان ليس جاهزا بنسبة 100% 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517093/هاري-كين-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعبي-بايرن-في-أكتوبر