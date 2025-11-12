مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية
الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 14:52
كتب : أحمد الخولي
سيخوض منتخب مصر مواجهة أوزبكستان الودية بالقميص الأحمر.
ويلعب منتخب مصر ضد أوزبكستان وديا في الإمارات يوم الجمعة المقبل.
وسيرتدى منتخب مصر القميص الأحمر والشورت و الجورب الأسود.
فيما سيلعب منتخب أوزبكستان بالأبيض بالكامل.
وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق يوم الأحد الماضي.
وتشارك مصر في بطولة ودية رفقة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.
ويلعب منتخب مصر بطولة ودية في الإمارات ومواعيدها كالتالي:
14 نوفمبر
مصر × أوزبكستان
إيران × كاب فيردي
18 نوفمبر
الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2
الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك في غياب الثلاثي الدولي.. بتروجت يواجه النجوم والجونة وديا مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تجاوزات جمهور الزمالك ضد زيزو كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات الزمالك: قدمنا ما يثبت صحة موقفنا في أرض أكتوبر.. وشكوى زيزو لا تحتاج إلى نص قانوني