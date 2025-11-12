مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 14:52

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - جيبوتي

سيخوض منتخب مصر مواجهة أوزبكستان الودية بالقميص الأحمر.

ويلعب منتخب مصر ضد أوزبكستان وديا في الإمارات يوم الجمعة المقبل.

وسيرتدى منتخب مصر القميص الأحمر والشورت و الجورب الأسود.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات استعدادا لمواجهة أوزبكستان.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

فيما سيلعب منتخب أوزبكستان بالأبيض بالكامل.

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق يوم الأحد الماضي.

وتشارك مصر في بطولة ودية رفقة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

ويلعب منتخب مصر بطولة ودية في الإمارات ومواعيدها كالتالي:

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

منتخب مصر منتخب أوزبكستان
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك في غياب الثلاثي الدولي.. بتروجت يواجه النجوم والجونة وديا مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تجاوزات جمهور الزمالك ضد زيزو كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات الزمالك: قدمنا ما يثبت صحة موقفنا في أرض أكتوبر.. وشكوى زيزو لا تحتاج إلى نص قانوني
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك 7 دقيقة | الكرة المصرية
مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير 11 دقيقة | منتخب مصر
في غياب الثلاثي الدولي.. بتروجت يواجه النجوم والجونة وديا 18 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاري كين يتوج بجائزة أفضل لاعبي بايرن في أكتوبر 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو ساعة | الكرة المصرية
منتخب تونس يستبعد جناح سيلتك قبل مواجهة موريتانيا والأردن والبرازيل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517092/مصر-بالأحمر-تفاصيل-الاجتماع-الفني-لمواجهة-أوزبكستان-الودية