مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية

سيخوض منتخب مصر مواجهة أوزبكستان الودية بالقميص الأحمر.

ويلعب منتخب مصر ضد أوزبكستان وديا في الإمارات يوم الجمعة المقبل.

وسيرتدى منتخب مصر القميص الأحمر والشورت و الجورب الأسود.

فيما سيلعب منتخب أوزبكستان بالأبيض بالكامل.

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق يوم الأحد الماضي.

وتشارك مصر في بطولة ودية رفقة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

ويلعب منتخب مصر بطولة ودية في الإمارات ومواعيدها كالتالي:

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.