رئيس الهلال: وفرنا 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار

أوضح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي أن ناديه وفر الكثير من الأموال بمجرد رحيل نجمه السابق نيمار.

في يناير الماضي، أعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق.

وقال بن سعد عبر شبكة قنوات ثمانية: "الهلال وفّر 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار، شاملةً التسويات والعقوبات الانضباطية".

وأضاف "لقد تم مراجعة الأمر رسميا من قبل اتحاد الكرة السعودي ولجنة الاحتراف ومركز الاستقطاب".

وترك نيمار الهلال وانتقل إلى سانتوس البرازيلي.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.