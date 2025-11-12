رئيس الهلال: وفرنا 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

تقديم نيمار لأول مرة لـ جمهور الهلال السعودي

أوضح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي أن ناديه وفر الكثير من الأموال بمجرد رحيل نجمه السابق نيمار.

في يناير الماضي، أعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق.

وقال بن سعد عبر شبكة قنوات ثمانية: "الهلال وفّر 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار، شاملةً التسويات والعقوبات الانضباطية".

أخبار متعلقة:
كانسيلو: لا أعرف ما يخبئه المستقبل مع الهلال.. وأحلم بالعودة لـ بنفيكا يوما ما قبل مواجهة كوت ديفوار.. منتخب السعودية يفقد سالم الدوسري ويستعيد الشهري قد يعتزل كرة القدم.. نقل أوسكار إلى المستشفى بعد فقدان وعيه بمران ساو باولو بعد بونو وسافيتش.. الهلال يتفق مع نيفيز على تجديد تعاقده

وأضاف "لقد تم مراجعة الأمر رسميا من قبل اتحاد الكرة السعودي ولجنة الاحتراف ومركز الاستقطاب".

وترك نيمار الهلال وانتقل إلى سانتوس البرازيلي.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

نيمار الهلال
نرشح لكم
بعد بونو وسافيتش.. الهلال يتفق مع نيفيز على تجديد تعاقده كانسيلو: لا أعرف ما يخبئه المستقبل مع الهلال.. وأحلم بالعودة لـ بنفيكا يوما ما قبل مواجهة كوت ديفوار.. منتخب السعودية يفقد سالم الدوسري ويستعيد الشهري كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة رئيس الهلال: نقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي النصر يطلق سراح كينجسلي كومان بعد منعه من الإجازة ليكيب: اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع ديشامب استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية
أخر الأخبار
مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاري كين يتوج بجائزة أفضل لاعبي بايرن في أكتوبر 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية 37 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو 58 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب تونس يستبعد جناح سيلتك قبل مواجهة موريتانيا والأردن والبرازيل ساعة | الكرة الإفريقية
نجاة سترلينج وأسرته من عملية سطو مسلح ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الهلال: وفرنا 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار ساعة | سعودي في الجول
أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517088/رئيس-الهلال-وفرنا-80-مليون-ريال-لحظة-رحيل-نيمار