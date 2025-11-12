أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

دايو أوباميكانو - بايرن ميونيخ

يرى دايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا أنه أحد أفضل المدافعين في العالم.

دايو أوباميكانو

النادي : بايرن ميونيخ

فرنسا

ويتواجد أوباميكانو حاليا في معسكر منتخب فرنا للتوقف الدولي بشهر نوفمبر الحالي.

وقال أوباميكانو في تصريحات للصحفيين على هامش المعكسر.

أعتقد أنني واحد من أفضل المدافعين في العالم ولكن هناك أيضا بعد المدافعين الجيدين مثل ويليام ساليبا وإبراهيما كوناتي، ولذلك أعتقد أنني محاط بالأفضل في فرنسا وبايرن ميونيخ".

وشارك أوباميكانو في 15 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص بايرن ميونيخ ولم يغب سوى عن مباراتين جلس خلالهما على دكة البدلاء.

ويستعد منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية لمواجهة أوكرانيا وأذربيجان.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

