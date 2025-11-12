استبعاد لوكا زيدان من معسكر الجزائر بسبب الإصابة
الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 12:56
كتب : FilGoal
أعلن منتخب الجزائر استبعاد حارس المرمى لوكا زيدان من قائمته.
لوكا زيدان
النادي : غرناطة
وتعرض زيدان لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع غرناطة قبل انطلاق المعسكر.
وقرر المنتخب استدعاء زكرياء بوحلفاية حارس النادي القسطنطيني بدلا من زيدان.
وقرر زيدان مؤخرا تغيير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى الجزائر.
وكان لوكا زيدان على مقاعد بدلاء منتخب الجزائر أمام الصومال في تصفيات كأس العالم قبل أن يشارك في المباراة التالية ضد أوغندا والتي فازت فيها الجزائر بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر خلال شهر نوفمبر الحالي مباراتين وديتين ضد زيمبابوي والسعودية.
وتأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم 2026 والذي سيقام بأمريكا والمكسيك وكندا.
