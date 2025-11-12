ملحق كأس العالم – كوزمين أولاريو: نريد تعويض خيبة أمل الإماراتيين

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

كوزمين أولاريو - الإمارات

شدد الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخب الإمارات على أن فريقه عازم على تحقيق الانتصار خلال مواجهة العراق المرتقبة.

ويخوض منتخب الإمارات مباراتين ضد نظيره العراقي لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال مدرب منتخب الإمارات في مؤتمر صحفي: "لقد خيبنا أمل جماهيرنا في المباراة الماضية لذلك سنقدم أفضل ما لدينا لاسعادهم".

أخبار متعلقة:
ملحق كأس العالم - مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات.. وهذا الأمر يحدث لأول مرة مران استشفائي لمنتخب مصر في أول ايام معسكر الإمارات بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات خبر في الجول - تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات وألية انضمام اللاعبين

وأضاف "نحن أمام محطة من أهم محطات منتخب الإمارات ونعلم جيدا أهمية المباراة أمام العراق".

وواصل "سنواجه منتخباً منظماً والمواجهة لن تكون سهلة أمام العراق ويجب أن لا نتأثر بالمشاعر".

وأتم "التفاصيل الصغيرة هي من تصنع الفارق لذلك علينا أن نركز خلال المباراة وتقديم أفضل ما لدينا".

ويلعب العراق والإمارات، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسيواجه العراق نظيره منتخب الإمارات مرتين لتحديد صاحب بطاقة الملحق العالمي.

ويتنافس المنتخبان على هذه البطاقة بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي، خلف قطر والسعودية.

من يفوز بمجموع المباراتين سيلعب في الملحق العالمي مارس المقبل، إذ تتنافس 6 منتخبات من مختلف القارات على البطاقتين الأخيرتين نحو المونديال.

يذكر أن 8 منتخبات آسيوية تأهلت بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، وهي الأردن وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وأوزبكستان وأستراليا، بالإضافة إلى قطر والسعودية عن طريق الملحق.

ملحق كأس العالم منتخب العراق منتخب الإمارات
نرشح لكم
كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء ملحق كأس العالم - مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات.. وهذا الأمر يحدث لأول مرة استدعاء رباعي الدوري لقائمة منتخب فلسطين تقرير: مانشيني يرد على عرض السد لتدريبه بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع الوكرة في الوقت القاتل مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان مدرب الغرافة: موقف خوسيلو وبراهيمي لم يُحسم قبل مواجهة الهلال
أخر الأخبار
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم 4 ساعة | منتخب مصر
ميلود حمدي: جمع الإسماعيلي 10 نقاط أمر جيد.. والزمالك سيتوج بالدوري 4 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا 4 ساعة | كرة يد
بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا 5 ساعة | منتخب مصر
محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر 5 ساعة | منتخب مصر
كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517080/ملحق-كأس-العالم-كوزمين-أولاريو-نريد-تعويض-خيبة-أمل-الإماراتيين