ملحق كأس العالم – كوزمين أولاريو: نريد تعويض خيبة أمل الإماراتيين

شدد الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخب الإمارات على أن فريقه عازم على تحقيق الانتصار خلال مواجهة العراق المرتقبة.

ويخوض منتخب الإمارات مباراتين ضد نظيره العراقي لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال مدرب منتخب الإمارات في مؤتمر صحفي: "لقد خيبنا أمل جماهيرنا في المباراة الماضية لذلك سنقدم أفضل ما لدينا لاسعادهم".

وأضاف "نحن أمام محطة من أهم محطات منتخب الإمارات ونعلم جيدا أهمية المباراة أمام العراق".

وواصل "سنواجه منتخباً منظماً والمواجهة لن تكون سهلة أمام العراق ويجب أن لا نتأثر بالمشاعر".

وأتم "التفاصيل الصغيرة هي من تصنع الفارق لذلك علينا أن نركز خلال المباراة وتقديم أفضل ما لدينا".

ويلعب العراق والإمارات، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسيواجه العراق نظيره منتخب الإمارات مرتين لتحديد صاحب بطاقة الملحق العالمي.

ويتنافس المنتخبان على هذه البطاقة بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي، خلف قطر والسعودية.

من يفوز بمجموع المباراتين سيلعب في الملحق العالمي مارس المقبل، إذ تتنافس 6 منتخبات من مختلف القارات على البطاقتين الأخيرتين نحو المونديال.

يذكر أن 8 منتخبات آسيوية تأهلت بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، وهي الأردن وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وأوزبكستان وأستراليا، بالإضافة إلى قطر والسعودية عن طريق الملحق.