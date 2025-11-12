ملحق كأس العالم - مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات.. وهذا الأمر يحدث لأول مرة

شدد الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق على جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات المرتقبة.

ويلعب العراق ضد الإمارات مساء الخميس ضمن الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي: "الرحلة مستمرة، يجب أن يساندنا الإعلام والجماهير امام الإمارات لمواصلة رحلتنا نحو التأهل لكأس العالم".

وأضاف "تدريبات المنتخب العراقي كانت جيدة والأجواء حماسية، واللاعبون يرغبون في تحقيق نتيجة إيجابية".

وشدد "لا توجد أسبقية لأي فريق على الآخر، ونحن نستعد لكل مباراة بشكل منفصل. لدينا خيارات جيدة في الهجوم ولعل هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ تولي قيادتي للفريق".

وأتم مدرب منتخب العراق "نعمل على الجانبين الذهني والبدني في المنتخب ليكون الجميع في أتم الجاهزية".

ويلعب العراق والإمارات، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسيواجه العراق نظيره منتخب الإمارات مرتين لتحديد صاحب بطاقة الملحق العالمي.

ويتنافس المنتخبان على هذه البطاقة بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي، خلف قطر والسعودية.

من يفوز بمجموع المباراتين سيلعب في الملحق العالمي مارس المقبل، إذ تتنافس 6 منتخبات من مختلف القارات على البطاقتين الأخيرتين نحو المونديال.

يذكر أن 8 منتخبات آسيوية تأهلت بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، وهي الأردن وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وأوزبكستان وأستراليا، بالإضافة إلى قطر والسعودية عن طريق الملحق.