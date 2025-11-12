تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 11:55

قررت رابطة الدوري المغربي التقدم بشكوى رسمية للسلطات الأمنية والقضائية المغربية، لفتح تحقيق بشان الاتهامات الموجه ضد رضوان جيد رئيس لجنة الحكام.

وأثار عبد الواحد زمرات مدرب اتحاد تواركة المستقيل جدلا واسعا بعد تصريحات ضد رئيس لجنة الحكام.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن رابطة الدوري المغربي قدمت شكوى رسمية للسلطات الأمنية والقضائية لفتح تحقيق بشأن اتهام عبد الواحد زمرات مدرب اتحاد توراكة السابق ضد رضوان جيد رئيس لجنة الحكام بالتدخل والتأثير على قرارات الحكام في المباريات.

وكان زمرات قد قال إن رضوان جيد رئيس لجنة الحكام يتدخل في قرارات الحكام خلال المباريات عن طريق الاتصالات الهاتفية.

في المقابل شدد رضوان جيد رئيس لجنة الحكام أنه جاهز للخضوع للتحقيقات.

وقال جيد: "هذا كلام خطير جدا، لا يمكن للعمل الذي يقوم به المشرفون على المنظومة الكروية بكل فئاتها أن يرشق بالاتهامات وبكلام خطير بدون دليل، هذا غير ممكن ولا يمكن لأي شخص يحترم نفسه أن يسمع ذلك ويمرره مرور الكرام".

وأضاف: "مستعد للمحاسبة ومستعد للعقاب إذا تبث صحة أي حرف من كلام زمرات. المبدأ الأساسي في القضاء هو أن الحجة على من ادعى".

نادي اتحاد تواركة لعب 8 مباريات خلال الموسم الحالي تعادل في 5 وخسر 3.

ولم يحقق الفريق صاحب المركز قبل الأخير في الدوري المغربي برصيد 5 نقاط أي انتصارات هذا الموسم.

