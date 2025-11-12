قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين

يلتحق فيكتور لكحل لاعب القادسية الكويتي يوم الأربعاء بمعسكر منتخب الجزائر للمحليين قبل مواجهة مصر وديا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي الجمعة والاثنين استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وقرر مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر الثاني استدعاء زميل محمود عبد المنعم "كهربا" في القادسية الكويتي لتعويض غياب محمد بن خماسة لاعب مولودية الجزائر بسبب الإصابة.

وتم إعفاء لاعب الإسماعيلي السابق من المعسكر بسبب معاناته من آلام على مستوى الظهر.

وخاض المنتخب الجزائري للمحليين أول تدريباته على أحد ملاعب التدريب باستاد القاهرة يوم الثلاثاء.

وشهد التدريب انسحاب المدافع عبد القادر بدران بسبب ألم في عضلات الفخذ الأمامية، في انتظار صدور نتائج الكشف الطبي لتحديد نوع الإصابة.

ويستعد المنتخبان لمنافسات كأس العرب التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.