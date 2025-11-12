لابورتا: لست نادما على رحيل ميسي.. وهذه إمكانية عودته لـ برشلونة

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أنه لم يندم على رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.

وأجرى ميسي زيارة لملعب كامب نو خلال الأيام الماضية كانت هي الأولى منذ رحيله عن الفريق.

وقال لابورتا في تصريحات عبر إذاعة كاتالونيا: "لم أكن أعلم أن ميسي سيأتي إلى كامب نو، لكنها كانت لقطة عفوية تحمل طابع برشلونة من ميسي. كامب نو هو منزله، وكانت مجرد جلسة ودية مع بعض الأصدقاء بعد العشاء. تربطني به علاقة جيدة، وهو يعلم أنه محبوب في برشلونة وسيظل مرحبًا به دائمًا".

وواصل: "من العدالة أن يحصل ميسي على أروع تكريم في العالم. عند الانتهاء من الأعمال ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 105 آلاف متفرج، وهو ما نرغب به. نحن نعمل على تكريم أفضل لاعب في العالم، وأن يحصل على ما يستحقه من تقدير".

وشدد: "رحيل ميسي عن برشلونة؟ لا أندم على أي شيء، برشلونة فوق جميع الرؤساء واللاعبين. أعترف أن الأمور لم تسر كما كنت أتمنى، ولكن حفل التكريم يمكن أن يعوض ما لم يسر على النحو المطلوب".

وتابع: "هل يعود ميسي لبرشلونة كلاعب؟ من باب الاحترام الكبير لميسي والنادي لن أقوم بأي تكهنات غير واقعية، فهذا ليس مناسبًا في الوقت الحالي".

وأكمل: "مرّ 15 عامًا ولم يُنجز أي شيء في تجديد الملعب، وعندما وصلنا اعتقدنا أنه يجب القيام بذلك لنتمكن من المنافسة على أعلى مستوى، وهو ما قمنا به. وأعتقد أن المشروع تقدّم بسرعة كبيرة خلال عامين ونصف تقريبًا، وقد سار بشكل جيد".

وكشف: "يمكننا الآن إقامة مباريات بحضور 27 ألف مشجع في كامب نو، ولكن لن أحدد تاريخًا للعودة بعد".

وتابع: "أسلوب حياة لامين يامال لا يقلقني. إنه لاعب يجب حمايته ومساعدته، لكنه أكثر نضجًا من أي شاب في سنه. يعاني حاليًا من مشكلة في العانة، ولكنه لا يزال يلعب رغم ذلك، مما يدل على التزامه".

وشدد: "أبلغنا منتخب إسبانيا بحالة لامين بعد حصولنا على رد الطبيب الذي فحصه. برشلونة أحضر أخصائيًا وأجرى التشخيص والعلاج، ونريد أن يكون في أفضل حالاته، وقد تزامن هذا الأمر مع مباراة المنتخب".

وأضاف: "لقائي مع فلورنتينو بيريز كان محترمًا، لكن العلاقات ليست على ما يرام بسبب تدخلهم في قضية نيجريرا. يقدمون وقائع يجب على القاضي فحصها، وبالتأكيد خلف ذلك مصلحة ما، ونحن نريد التنافس باحترام".

وأتم: "لا أفكر في الانتخابات حاليًا لأن الموسم بدأ للتو. سندعو لها عندما يكون الوقت الأنسب للفريق، وقد تكون قبل موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نقرر بعد".