بعد بونو وسافيتش.. الهلال يتفق مع نيفيز على تجديد تعاقده

أتم نادي الهلال اتفاقه مع البرتغالي روبن نيفيز بشأن تجديد تعاقده مع الفريق السعودي.

وينتهي تعاقد نيفيز مع الهلال بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال اتفق مع روبن نيفيز على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حتى 2028

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتفاق بين اتلطرفين على تجديد التعاقد ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وكان الهلال قد نجح في وقت سابق في تجديد عقد الثنائي، الصربي سيرجي سافيتش والمغربي ياسين بونو.

ويحاول الهلال الحفاظ على قوام فريقه الأساسي خاصة من اللاعبين الأجانب.

نيفيز انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولعب الدولي البرتغالي 103 مباراة بقميص الهلال وسجل 12 هدفا وصنع 25 آخرين.

وقاد نيفيز الهلال للتتويج بأربعة ألقاب محلية بالغضافة إلى الوصول لربع نهائي كأس العالم للأندية وسجل هدفا في ريال مدريد.

