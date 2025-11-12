كانسيلو: لا أعرف ما يخبئه المستقبل مع الهلال.. وأحلم بالعودة لـ بنفيكا يوما ما

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

أكد البرتغالي جواو كانسيلو ظهير الهلال أنه يحلم بالعودة لناديه القديم بنفيكا يوما ما، وشدد على عدم وضوح الرؤية حول مستقبله مع فريقه الحالي.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات كانسيلو التي قال فيها: "أحلم بالعودة إلى بنفيكا يوما ما فقد انطلقت مسيرتي الاحترافي من هناك، تبقى عام على عقدي مع الهلال ولا أعرف ما يخبئه المستقبل".

وأضاف "أحلم بالعودة إلى أوروبا، عقدي مستمر مع الهلال، لكني منفتح دائمًا للعودة، وأحلم بالعودة إلى بنفيكا".

وينتهي عقد مدافع مانشستر سيتي السابق مع الهلال في صيف 2027.

وأكمل "العودة ستعتمد على المستقبل وما يخبئه، لكن هذا حلمي، فهو النادي الذي بدأت فيه، وكون جزءًا مهمًا في تطوري".

وتابع البرتغالي "لقد تطور الدوري السعودي كثيرًا، وأعتقد أن هذا هو هدف السعودية، وهو تطوير مستوى المسابقة المحلية".

وأتم "حلم أي لاعب هو الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده، وفي حال فزنا به، سأغادر المنتخب، ولكن في حال لم أفز بالبطولة، سأحاول مجددًا، حتى أحققها".

يذكر أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال قرر استبعاد جواو كانسيلو من قائمة الهلال المحلية بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

ومن المرجح أن يعود للقائمة المحلية في يناير المقبل.

جواو كانسيلو الهلال البرتغال بنفيكا
