قبل مواجهة كوت ديفوار.. منتخب السعودية يفقد سالم الدوسري ويستعيد الشهري

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

غاب سالم الدوسري، مهاجم المنتخب السعودي عن تدريبات الفريق يوم الثلاثاء قبل مواجهة كوت ديفوار وديا.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الدوسري يعاني من إصابة، خاصة وأنه اكتفى بتمارين خاصة في صالة الجيمانزيوم من دون أن يشارك مع زملائه في التدريبات الجماعية.

في الوقت نفسه، استعاد المنتخب السعودي جهود المهاجم صالح الشهري بعد مشاركته في الحصة التدريبية، الثلاثاء ضمن المعسكر الجاري في جدة استعدادًا لبطولة كأس العرب 2025.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات الزمالك: قدمنا ما يثبت صحة موقفنا في أرض أكتوبر.. وشكوى زيزو لا تحتاج إلى نص قانوني مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى

وانتظم الشهري في التدريبات الجماعية ليؤكد جاهزيته للمشاركة.

وتأتي عودة الشهري بعد تعرضه لإصابة في الساق حالت دون إكماله التدريبات يوم الاثنين.

كما انتظم ياسر الشهراني الظهير الأيسر وحسن كادش المدافع في التدريبات بعد التحاقهما بالمعسكر الجاري في جدة.

ويستعد الأخضر لمواجهة كوت ديفوار في جدة يوم الجمعة والجزائر الثلاثاء المقبل في جدة أيضا.

السعودية سالم الدوسري صالح الشهري
نرشح لكم
رئيس الهلال: وفرنا 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار بعد بونو وسافيتش.. الهلال يتفق مع نيفيز على تجديد تعاقده كانسيلو: لا أعرف ما يخبئه المستقبل مع الهلال.. وأحلم بالعودة لـ بنفيكا يوما ما كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة رئيس الهلال: نقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي النصر يطلق سراح كينجسلي كومان بعد منعه من الإجازة ليكيب: اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع ديشامب استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية
أخر الأخبار
مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاري كين يتوج بجائزة أفضل لاعبي بايرن في أكتوبر 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية 37 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو 58 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب تونس يستبعد جناح سيلتك قبل مواجهة موريتانيا والأردن والبرازيل ساعة | الكرة الإفريقية
نجاة سترلينج وأسرته من عملية سطو مسلح ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الهلال: وفرنا 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار ساعة | سعودي في الجول
أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517070/قبل-مواجهة-كوت-ديفوار-منتخب-السعودية-يفقد-سالم-الدوسري-ويستعيد-الشهري