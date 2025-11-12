قبل مواجهة كوت ديفوار.. منتخب السعودية يفقد سالم الدوسري ويستعيد الشهري

غاب سالم الدوسري، مهاجم المنتخب السعودي عن تدريبات الفريق يوم الثلاثاء قبل مواجهة كوت ديفوار وديا.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الدوسري يعاني من إصابة، خاصة وأنه اكتفى بتمارين خاصة في صالة الجيمانزيوم من دون أن يشارك مع زملائه في التدريبات الجماعية.

في الوقت نفسه، استعاد المنتخب السعودي جهود المهاجم صالح الشهري بعد مشاركته في الحصة التدريبية، الثلاثاء ضمن المعسكر الجاري في جدة استعدادًا لبطولة كأس العرب 2025.

وانتظم الشهري في التدريبات الجماعية ليؤكد جاهزيته للمشاركة.

وتأتي عودة الشهري بعد تعرضه لإصابة في الساق حالت دون إكماله التدريبات يوم الاثنين.

كما انتظم ياسر الشهراني الظهير الأيسر وحسن كادش المدافع في التدريبات بعد التحاقهما بالمعسكر الجاري في جدة.

ويستعد الأخضر لمواجهة كوت ديفوار في جدة يوم الجمعة والجزائر الثلاثاء المقبل في جدة أيضا.