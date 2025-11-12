كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراة مصر ضد سويسرا في كأس العالم للناشئين.

وتستضيف قطر منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للناشئين.

وأسفرت قرعة دور الـ32 عن مواجهة مصر ضد سويسرا.

وحل المنتخب المصري في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة في كأس العالم برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط، وإنجلترا في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 يوم الجمعة 14 نوفمبر في ملاعب منطقة أسباير.

ويلعب منتخب مصر ضد سويسرا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب أسباير 5 بالدوحة.

الطريق للنهائي

سيواجه المنتخب المصري في حالة تجاوزه سويسرا الفائز من مواجهة كندا أمام جمهورية أيرلندا.

وفي الدور ربع النهائي سيجد الفراعنة الصغار في الطريق أحد منتخبات الأرجنتين أو البرتغال أو المكسيك أو بلجيكا.