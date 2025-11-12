كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 00:20

كتب : هاني العوضي

الأهلي ضد سبورتنج - كرة سلة

فاز فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي على منافسه سبورتنج في المباراة التي جمعتهما على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاز الأهلي على سبورتنج 80-73 ضمن ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين كالتالي:

الفترة الأولى: الأهلي (20) × سبورتنج (13)

الفترة الثانية: الأهلي (39) × سبورتنج (38)

الفترة الثالثة: الأهلي (60) × سبورتنج (53)

الفترة الرابعة: الأهلي (80) × سبورتنج (73)

كما تفوق فريق ناشئات الأهلي تحت 18 عامًا على سبورتنج بنتيجة 65-55، في المباراة التي أقيمت في الخامسة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات المرتبط.

وتقام منافسات الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والناشئات تحت 18 عامًا، بحيث يحصل الفائز على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة.

وبذلك أصبح رصيد الأهلي حاليًا 4 نقاط، بينما يملك سبورتنج نقطتين.

وفي منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز الجزيرة على سموحة بنتيجة 59-56.

وسبقت هذه المباراة مواجهة الناشئات تحت 18 عامًا، التي انتهت لصالح سموحة بنتيجة 58-53.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الإياب يوم الخميس المقبل على صالة زويل "الشباب والرياضة" بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لدوري السوبر المؤهل للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

