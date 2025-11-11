عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات

أقر عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق برغبته في أن يكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السادات عبر قناة الشمس: "أطمح في أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم في يوم ما".

وتابع "نجاح أي منظومة يتوقف على الإدارة، لذلك لما لا أرشح نفسي؟".

وأكمل "أسعار اللاعبين التي تصل إلى 50-60 مليون مبالغ فيها، نحن من فعلنا بأنفسنا ذلك، رأيي لا يوجد لاعب في مصر يستحق هذه المبالغ، هذه مغالاة بلا أي داع وباتت عبئا على الأندية بشكل غير طبيعي".

وأوضح "إذا وجد من يراوغ فريق الخصم بأكمله ليسجل فسيستحق هذه المبالغ، لكن في النهاية سيكون لاعبا واحدا فقط وليس كل اللاعبين، هذه الأشياء تخلق الغيرة بين اللاعبين ومشاكل في غرفة تغيير الملابس لأنهم بشر في النهاية".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا أصبحت رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم سأضع سقفا للانتقالات".