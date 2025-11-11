رسالة من بيزيرا بعد تصرفة في مراسم التتويج بالسوبر

بعث جوان بيزيرا لاعب الزمالك رسالة إلى الجماهير بعد تصرفه خلال مراسم التتويج ببطولة السوبر المصري.

وخسر الزمالك من الأهلي بهدفين دون رد في نهائي السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

وكتب اللاعب البرازيلي عبر إنستجرام "أود أن أوضح لمسؤولي الرياضة في مصر ولجماهير الزمالك أنني لم أقصد بأي شكل من الأشكال إظهار أي سلوك غير لائق على المنصة".

وأضاف "لا أتردد أبدا في إظهار الاحترام للجميع في كل الأوقات، ولكن للأسف فُسرت تصرفاتي بطريقة مختلفة، كنت في حالة من الصدمة والإحباط بعد خسارة اللقب، لأنه كان مهما للغاية بالنسبة لي وللنادي وللجماهير ولكامل المجموعة".

وتابع "أؤكد من جديد احترامي الكامل لجميع المسؤولين والمشجعين وتقديري العميق للنادي الذي أمثله، لقد تحدثت مع النادي والإدارة الرياضية لتوضيح الموقف".

وأتم "أشدد على التزامي بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه، أعتذر بصدق عن أي خطأ غير مقصود صدر مني".