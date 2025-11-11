مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى

خاض منتخب مصر مرانه في الإمارات بإحماءات بدنية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه أوزبكستان في المباراة الودية التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد الدولي.

بدأ المران بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران والتسديد على المرمى.

وأدى الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريبات استشفائية.

وتواجد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول في المران.

ويلعب منتخب مصر بطولة ودية ومواعيدها كالتالي:

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.