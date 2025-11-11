مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى
الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 23:28
كتب : محمد جمال
خاض منتخب مصر مرانه في الإمارات بإحماءات بدنية.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه أوزبكستان في المباراة الودية التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد الدولي.
بدأ المران بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران والتسديد على المرمى.
وأدى الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريبات استشفائية.
وتواجد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول في المران.
ويلعب منتخب مصر بطولة ودية ومواعيدها كالتالي:
14 نوفمبر
مصر × أوزبكستان
إيران × كاب فيردي
18 نوفمبر
الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2
الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.
نرشح لكم
عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات الزمالك: قدمنا ما يثبت صحة موقفنا في أرض أكتوبر.. وشكوى زيزو لا تحتاج إلى نص قانوني رسالة من بيزيرا بعد تصرفة في مراسم التتويج بالسوبر خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر