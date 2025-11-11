خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية

عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات

الزمالك: قدمنا ما يثبت صحة موقفنا في أرض أكتوبر.. وشكوى زيزو لا تحتاج إلى نص قانوني

رسالة من بيزيرا بعد تصرفة في مراسم التتويج بالسوبر

مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى

مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات

استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم

خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة

الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر