خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 22:56

كتب : حامد وجدي

محمد هيثم عبد العظيم - الأهلي ضد الزمالك

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب على قيد محمد هيثم عبد العظيم مهاجم فريق الشباب بقائمة الفريق الإفريقية.

ويستعد الأهلي لانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي استقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية.

المهاجم الشاب سجل هدف الفوز للأهلي على الزمالك 3-2 في اللحظات الأخيرة بقمة مواليد 2007.

وسبق لمحمد هيثم عبد العظيم اللعب في الزمالك قبل انتقاله لصفوف الأهلي.

ويفتتح الأهلي مشوار في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل يوم 21 نوفمبر.

وتضم المجموعة الثانية: الأهلي - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر).

