ليكيب: كوندي وكامافينجا لم يتدربا مع منتخب فرنسا

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

جول كوندي - فرنسا

غاب جول كوندي لاعب برشلونة وإدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد عن التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا.

وبحسب صحيفة ليكيب فإن كوندي برشلونة وكامافينجا لم يتدربا مع منتخب فرنسا، واكتفيا بالركض وتوقيع أوتوجرافات للجماهير.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي غاب عن التدريبات الجماعية لمنتخب الديوك.

أخبار متعلقة:
فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين راديو مونت كارلو: لاعب سان جيرمان يختار تمثيل السنغال بعد مشواره مع منتخبات فرنسا استبعاد كولو مواني من معسكر فرنسا بسبب الإصابة قائمة فرنسا - عودة كانتي وشرقي وكولو مواني لمواجهتي حسم التأهل للمونديال

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة منافسه أوكرانيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 13 نوفمبر الجاري.

ثم سيواجه منتخب فرنسا منافسه أذربيجان في الجولة الأخيرة يوم 16 من الشهر ذاته.

جول كوندي فرنسا برشلونة
نرشح لكم
جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي موندو: رابطة الدوري الإسباني تدين هتافات جمهور سيلتا فيجو المسيئة ضد لامين يامال سبورت: زلاتان يدعم فكرة تعاقد ميلان مع ليفاندوفسكي مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو هاري كين يتوج بجائزة أفضل لاعبي بايرن في أكتوبر أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم رييس جيمس: حرارة أمريكا تجعل الفوز بكأس العالم في غاية الصعوبة
أخر الأخبار
جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو 3 دقيقة | أمريكا
جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين 36 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني ساعة | منتخب مصر
عقوبات السوبر – غرامة على جماهير الزمالك والأهلي وزيزو وبيزيرا وإيقاف يوريتشيتش ساعة | الدوري المصري
بسبب منشور مُعادي للمثلية.. فيتور روكي ينتظر عقوبة إيقاف طويلة في الدوري البرازيلي ساعة | أمريكا
توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: كينجسلي كومان ليس جاهزا بنسبة 100% 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517062/ليكيب-كوندي-وكامافينجا-لم-يتدربا-مع-منتخب-فرنسا