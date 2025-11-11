ليكيب: كوندي وكامافينجا لم يتدربا مع منتخب فرنسا

غاب جول كوندي لاعب برشلونة وإدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد عن التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا.

وبحسب صحيفة ليكيب فإن كوندي برشلونة وكامافينجا لم يتدربا مع منتخب فرنسا، واكتفيا بالركض وتوقيع أوتوجرافات للجماهير.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي غاب عن التدريبات الجماعية لمنتخب الديوك.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة منافسه أوكرانيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 13 نوفمبر الجاري.

ثم سيواجه منتخب فرنسا منافسه أذربيجان في الجولة الأخيرة يوم 16 من الشهر ذاته.