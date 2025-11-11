مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 22:29

كتب : محمد جمال

احتفال محمد حمدي بهدفه مع منتخب مصر - غينيا بيساو

أوضح مصدر من منتخب مصر أن الإصابات حرمت الجهاز الفني من ضم 7 لاعبين خلال معسكر شهر نوفمبر.

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق أول أمس الأحد وخاض الفريق مرانه الأول.

وتشارك مصر في بطولة ودية رفقة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

أخبار متعلقة:
استعدادا لمواجهة أوزبكستان.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر كما كشف في الجول - استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر استبعاد رباعي بيراميدز من منتخب مصر الثاني مران استشفائي لمنتخب مصر في أول ايام معسكر الإمارات

وكشف مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com عن أسماء لاعبين حرمتهم الإصابات من التواجد في المعسكر الجاري وهم:

1- أحمد عيد لاعب المصري يعاني من تمزق في العضلة الخلفية

2- محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي يعاني من شد في الخلفية

3- إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي يعاني من إصابة عضلية

4- محمد عبد المنعم لاعب نيس لعدم اكتمال جاهزيته

5- عمرو الجزار لاعب البنك الأهلي يعاني من تمز في العضلة الضامة

6- مهند لاشين لاعب بيراميدز تمزق في عضلة السمانة

7- مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد منتخب مصر لمواجة أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري وديا.

وسيلعب الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من مواجهة كاب فيدري وإيران، كما يلعب الخاسران مع بعضهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت قائمة مصر قد شهدت استبعاد كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومهند لاشين وإبراهيم عادل بسبب الإصابة وتم استدعاء نبيل عماد وطاهر محمد بدلا منهم.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد أول مباراتين لـ بيراميدز في دور المجموعات استعدادا لمواجهة أوزبكستان.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر كما كشف في الجول - استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية 20 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: كوندي وكامافينجا لم يتدربا مع منتخب فرنسا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: إنتر وميلان يراقبان حارس النصر السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله يوضح حقيقة طلب لوبوتكا الرحيل من نابولي بسبب كونتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517061/مصدر-من-منتخب-مصر-لـ-في-الجول-الإصابات-حرمتنا-من-7-لاعبين-كانوا-ضمن-الحسابات