مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات

أوضح مصدر من منتخب مصر أن الإصابات حرمت الجهاز الفني من ضم 7 لاعبين خلال معسكر شهر نوفمبر.

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق أول أمس الأحد وخاض الفريق مرانه الأول.

وتشارك مصر في بطولة ودية رفقة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com عن أسماء لاعبين حرمتهم الإصابات من التواجد في المعسكر الجاري وهم:

1- أحمد عيد لاعب المصري يعاني من تمزق في العضلة الخلفية

2- محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي يعاني من شد في الخلفية

3- إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي يعاني من إصابة عضلية

4- محمد عبد المنعم لاعب نيس لعدم اكتمال جاهزيته

5- عمرو الجزار لاعب البنك الأهلي يعاني من تمز في العضلة الضامة

6- مهند لاشين لاعب بيراميدز تمزق في عضلة السمانة

7- مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد منتخب مصر لمواجة أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري وديا.

وسيلعب الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من مواجهة كاب فيدري وإيران، كما يلعب الخاسران مع بعضهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت قائمة مصر قد شهدت استبعاد كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومهند لاشين وإبراهيم عادل بسبب الإصابة وتم استدعاء نبيل عماد وطاهر محمد بدلا منهم.