تقرير: إنتر وميلان يراقبان حارس النصر السعودي

يراقب ناديا ميلان وإنتر، البرازيلي بينتو ماثيوس حارس مرمى النصر السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمتد تعاقد بينتو مع النصر حتى صيف 2028.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن ميلان وإنتر يدرسان فكرة التعاقد مع الحارس البرازيلي الذي يحمل أيضا الجنسية الإيطالية.

وأوضحت التقارير أن إنتر يرغب في تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل انتهاء عقد المخضرم السويسري يان سومير في صيف 2026.

الوضع ذاته ينطبق على ميلان الذي يخشى رحيل الفرنسي مايك ماينان بنهاية تعاقده في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن النصر لن يمانع في رحيل بينتو مقابل الحصول على 15 مليون يورو.

بينتو انضم إلى النصر في 2024 قادما من أتلتيكو باراناينسي.

وخاض بينتو حتى الآن 54 مباراة في جميع المسابقات وحافظ بينتو على شباكه خلال 25 مباراة.