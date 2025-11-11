وكيله يوضح حقيقة طلب لوبوتكا الرحيل من نابولي بسبب كونتي

أوضح برانيسلافي ياسوريك وكيل أعمال ستانيسلاف لوبوتكا لاعب نابولي حقيقة طلبه الرحيل بسبب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وقال ياسوريك عبر راديو CRC: "عباراتي تم اقتطاعها تماما من سياقها".

وأضاف "صحيح أنني أشارك في بودكاست في سلوفاكيا ونتحدث عن كرة القدم، لكنني تحدثت بشكل إيجابي للغاية عن لوبوتكا".

وتابع "في نهاية الحلقة قلت إن العمل مع أنطونيو كونتي صعب لأنه مدرب متطلب جدًا، لكنني أضفت أن ذلك أمر إيجابي لأنه مدرب فائز، ثم مازحت وقلت إن لوبوتكا ربما يكون مرهقًا ويدفعني نحو انتقال في الصيف، لكنها كانت مزحة واضحة".

وأكمل "أي شخص استمع إلى البودكاست باللغة الأصلية سيدرك تمامًا أنها كانت مجرد مزحة".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكنني أيضًا أن أؤكد أن الجميع يعلم أن كونتي بمثابة أب للوبوتكا، وأن تلك العلاقة لن تتغير أبدا، وأنا متأكد من أنهما سيفوزان بمزيد من الألقاب معا".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في 11 مباراة وصنع هدفا ولم يسجل خلال 756 دقيقة لعب.

وإجمالا خاض لوبوتكا 209 مباراة مع نابولي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

وينتهي عقد لاعب الوسط في صيف 2027 مع إمكانية التمديد التلقائي لمدة موسم.