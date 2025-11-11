استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

تحدد بشكل رسمي مواجهة المنتخب المصري للناشئين تحت 17 سنة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وحل المنتخب المصري في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة في كأس العالم برصيد 4 نقاط، خلف فنزويلا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط، وإنجلترا في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وتقرر أن يواجه المنتخب المصري للناشئين نظيره السويسري في دور الـ32.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 يوم الجمعة 14 نوفمبر في ملاعب منطقة أسباير.

نظام البطولة

ويشارك في بطولة كأس العالم 48 منتخبا لأول مرة، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويتم تصنيف المنتخبات حسب نتائجها في دور المجموعات.

ويلتقي أفضل منتخب من أصحاب المركز الأول، أمام ثامن منتخب من أصحاب المركز الثالث.

ويلتقي ثاني أفضل منتخب من أصحاب المركز الأول، أمام سابع منتخب من أصحاب المركز الثالث، وبنفس الشكل تقام 8 مباريات بين الأوائل وأصحاب المركز الثالث.

أما المنتخبات أصحاب المركز الأول في التصنيف من التاسع حتى الـ12 فيواجهون أصحاب المركز الثاني في التصنيف من التاسع حتى الـ12

ويلتقي الفرق أصحاب المركز الثاني من التصنيف الأول حتى الرابع، أمام الفرق أصحاب المركز الثاني من التصنيف الخامس حتى الثامن.

ليكتمل بذلك دور الـ32 من كأس العالم للناشئين

منافس مصر

وفقا لما يسبق يلتقي المنتخب المصري ثاني أفضل منتخب من أصحاب المركز الثالث، أمام المنتخب المصنف السابع في المنتخبات صاحبة الصدارة، وهو فنزويلا.

ولكن نظرًا لأن منتخب فنزويلا كان بصحبة المنتخب المصري في المجموعة، فحسم فيفا بترحيل المنافس إلى المصنف التالي، وهو المنتخب السويسري المصنف ثامنا في منتخبات المركز الأول.

الطريق للنهائي

سيواجه المنتخب المصري في حالة تجاوزه سويسرا الفائز من مواجهة كندا أمام جمهورية أيرلندا.

وفي الدور ربع النهائي سيجد الفراعنة الصغار في الطريق أحد منتخبات الأرجنتين أو البرتغال أو المكسيك أو بلجيكا.

منتخب الناشئين منافس مصر كأس العالم للناشئين
