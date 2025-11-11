كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

السعودية ضد مالي - كأس العالم للناشئين

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عاما منافسات كأس العالم للناشئين المقامة في قطر من دور المجموعات.

وخسر منتخب السعودية أمام مالي 2-0 ضمن ختام دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

وسجل رايموند بومبا هدف التقدم لمنتخب مالي عند الدقيقة 61.

أخبار متعلقة:
فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين كأس العالم للناشئين.. إصابة أدهم فريد لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا

وعزز إبراهيما دياكتي تقدم المنتخب المالي وسجل الهدف الثاني في شباك السعودية عند الدقيقة 67.

المنتخب السعودي ودع المسابقة بعدما تلقى الهزيمة الثانية في 3 مباريات.

وافتتح المنتخب السعودية مشواره بالهزيمة أمام أستراليا بهدف دون.

وفاز الأخضر تحت 17 عاما على نيوزيلاندا 3-2 في الجولة الثانية قبل خسارة اليوم ضد مالي.

وكان المنتخب السعودي في حاجة لتسجل هدف أو الخسارة بفارق هدف للدخول ضمن أفضل 8 فرق بالمركز الثالث والتأهل لدور الـ32.

وودع المنتخب السعودي كأس العالم للناشئين بعد تطبيق قاعدة اللعب النظيف إذ تعرض لحالتين طرد خلال الجولة الأولى.

في المقابل رفع منتخب مالي عدد الفرق الإفريقية المتأهلة إلى دور الـ32 إلى 9 فرق من أصل 10.

ولم ينجح منتخب كوت ديفوار فقط من ضمن الفرق الإفريقية المشاركة في البطولة في التأهل لدور الـ32.

كأس العالم للناشئين منتخب السعودية تحت 17
نرشح لكم
البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية آيت نوري: التتويج بأمم إفريقيا أفضل من اللعب في كأس العالم حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا استدعاء رباعي الدوري لقائمة منتخب فلسطين الترجي يعلن إصابة يوسف بلايلي في الرباط الصليبي والغضروف قائمة تونس - عودة معلول.. وتواجد الجزيري وبن رمضان لمواجهة البرازيل كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا زميل كهربا يعتذر بعد إيقافه لـ8 مباريات بسبب "عضة"
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات 3 ساعة | رياضة نسائية
عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات 3 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: قدمنا ما يثبت صحة موقفنا في أرض أكتوبر.. وشكوى زيزو لا تحتاج إلى نص قانوني 3 ساعة | الكرة المصرية
رسالة من بيزيرا بعد تصرفة في مراسم التتويج بالسوبر 3 ساعة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية 4 ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: كوندي وكامافينجا لم يتدربا مع منتخب فرنسا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517057/كأس-العالم-للناشئين-أضاعت-كل-الفرص-السعودية-تخسر-من-مالي-وتودع-البطولة