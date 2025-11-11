كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عاما منافسات كأس العالم للناشئين المقامة في قطر من دور المجموعات.

وخسر منتخب السعودية أمام مالي 2-0 ضمن ختام دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

وسجل رايموند بومبا هدف التقدم لمنتخب مالي عند الدقيقة 61.

وعزز إبراهيما دياكتي تقدم المنتخب المالي وسجل الهدف الثاني في شباك السعودية عند الدقيقة 67.

المنتخب السعودي ودع المسابقة بعدما تلقى الهزيمة الثانية في 3 مباريات.

وافتتح المنتخب السعودية مشواره بالهزيمة أمام أستراليا بهدف دون.

وفاز الأخضر تحت 17 عاما على نيوزيلاندا 3-2 في الجولة الثانية قبل خسارة اليوم ضد مالي.

وكان المنتخب السعودي في حاجة لتسجل هدف أو الخسارة بفارق هدف للدخول ضمن أفضل 8 فرق بالمركز الثالث والتأهل لدور الـ32.

وودع المنتخب السعودي كأس العالم للناشئين بعد تطبيق قاعدة اللعب النظيف إذ تعرض لحالتين طرد خلال الجولة الأولى.

في المقابل رفع منتخب مالي عدد الفرق الإفريقية المتأهلة إلى دور الـ32 إلى 9 فرق من أصل 10.

ولم ينجح منتخب كوت ديفوار فقط من ضمن الفرق الإفريقية المشاركة في البطولة في التأهل لدور الـ32.