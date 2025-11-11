خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة

يستعد نادي الزمالك لتقديم طلب بتأجيل مباراته ضد سموحة المقرر إقامتها في الدوري بسبب لقاء كايز تشيفز.

وحسبما علم FilGoal.com الزمالك سيطلب تأجيل مباراة سموحة في الدوري المقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري بعد تحديد موعد مباراة كايز تشيفز في الكونفدرالية يوم 29 المقبل.

وكان أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق أمام زيسكو يونايتد وكايزر تشيفز في الجولتين الأولى والثانية بالكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة في موعد آخر خلال الجولة الـ 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

1- الزمالك يبدأ مشواره بمواجهة زيسكو يونايتد في القاهرة - الأحد 23 نوفمبر 2025

2- يخرج الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3- يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4- يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5- يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - 8 فبراير 2026

6- يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز في القاهرة - 15 فبراير 2026.