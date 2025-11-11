البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية

حجز نادي أهلي بنغازي الليبي مقعدا في نهائي كأس ليبيا بعد فوزه على نظيره الأخضر.

وفاز أهلي بنغازي على الأخضر 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن نصف النهائي.

وحسم أهلي بنغازي تأهله إلى النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وبهذه النتيجة تأهل أهلي بنغازي لمواجهة أهلي طرابلس الذي تفوق على الاتحاد في نصف النهائي الآخر.

أهلي بنغازي يقوده المدرب المصري طارق مصطفى، فيما يشغل طارق يحيى منصب المدير الرياضي.

بينما يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، ويشغل هادي خشبة منصب المدير الرياضي.

وكان البدري قد توج بجائزة أفضل مدرب في ليبيا عام 2025.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وسيطر أهلي طربلس على جوائز الأفضل في ليبيا إذ توج أيضا حمدو الهوني بجائزة أفضل جناح وعزو المريمي أفضل مهاجم، وأيمن التيهار أفضل حارس مرمى.