البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

أهلي بنغازي - كأس ليبيا

حجز نادي أهلي بنغازي الليبي مقعدا في نهائي كأس ليبيا بعد فوزه على نظيره الأخضر.

وفاز أهلي بنغازي على الأخضر 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن نصف النهائي.

وحسم أهلي بنغازي تأهله إلى النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

أخبار متعلقة:
حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي خطأ كارثي.. ليبيا تفقد أمل التأهل لكأس العالم.. والكاميرون تضغط على كاب فيردي تصفيات كأس العالم - ليبيا باقية في الصراع.. وغانا تقترب بإبعاد ديانج ورفاقه

وبهذه النتيجة تأهل أهلي بنغازي لمواجهة أهلي طرابلس الذي تفوق على الاتحاد في نصف النهائي الآخر.

أهلي بنغازي يقوده المدرب المصري طارق مصطفى، فيما يشغل طارق يحيى منصب المدير الرياضي.

بينما يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، ويشغل هادي خشبة منصب المدير الرياضي.

وكان البدري قد توج بجائزة أفضل مدرب في ليبيا عام 2025.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وسيطر أهلي طربلس على جوائز الأفضل في ليبيا إذ توج أيضا حمدو الهوني بجائزة أفضل جناح وعزو المريمي أفضل مهاجم، وأيمن التيهار أفضل حارس مرمى.

أهلي طرابلس الاتحاد الليبي
نرشح لكم
كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة آيت نوري: التتويج بأمم إفريقيا أفضل من اللعب في كأس العالم حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا استدعاء رباعي الدوري لقائمة منتخب فلسطين الترجي يعلن إصابة يوسف بلايلي في الرباط الصليبي والغضروف قائمة تونس - عودة معلول.. وتواجد الجزيري وبن رمضان لمواجهة البرازيل كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا زميل كهربا يعتذر بعد إيقافه لـ8 مباريات بسبب "عضة"
أخر الأخبار
لاعبو نيجيريا يضعون 3 شروط لخوض مباراة الجابون في ملحق تصفيات كأس العالم دقيقة | الكرة الإفريقية
قد يعتزل كرة القدم.. نقل أوسكار إلى المستشفى بعد فقدان وعيه بمران ساو باولو 24 دقيقة | أمريكا
بعد بونو وسافيتش.. الهلال يتفق مع نيفيز على تجديد تعاقده 27 دقيقة | سعودي في الجول
كانسيلو: لا أعرف ما يخبئه المستقبل مع الهلال.. وأحلم بالعودة لـ بنفيكا يوما ما 37 دقيقة | سعودي في الجول
قبل مواجهة كوت ديفوار.. منتخب السعودية يفقد سالم الدوسري ويستعيد الشهري 43 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 49 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات 11 ساعة | رياضة نسائية
عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517055/البدري-ضد-طارق-مصطفى-أهلي-بنغازي-إلى-نهائي-كأس-ليبيا-بعد-مباراة-ماراثونية