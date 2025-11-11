يوفنتوس: توصلنا لاتفاق مع فلاهوفيتش لتجديد عقده ولكن

توصل نادي يفنتوس إلى اتفاق مع دوشان فلاهوفيتش لاعب الفريق على تجديد عقده.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس في نهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع لأي ناد بداية من يناير على أن ينضم له في الموسم.

وقال داميان كومولي الرئيس التنفيذي ليوفنتوس خلال مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع دوشان فلاهوفيتش لتجديد عقده، لكن سنتحدث مرة أخرى في نهاية الموسم، نحن واثقون".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد ناد إيطالي يمكنه المنافسة ماليا مع الدوري الإنجليزي، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نكون منافسين".

وخاض فلاهوفيتش 15 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري مسجلا 6 أهداف وصنع هدفا خلال 755 دقيقة لعب.

وإجمالا المهاجم صاحب الـ 25 عاما 160 مباراة وسجل 64 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022 مقابل 83.5 مليون يورو.