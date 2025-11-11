تطهير الكرة التركية من "قذارتها" مستمر.. إيقاف 1024 لاعبا بسبب المراهنات

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

الاتحاد التركي لكرة القدم بيان

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف 1024 لاعبا بسبب المراهنات.

وأوضح الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف والتحقيق مع 1024 لاعبا بسبب المراهنات من بينهم لاعبين في جالاتاسراي وبشكتاش.

وكشف عن اتهام 27 لاعبا من الدوري التركي الممتاز بالمراهنات وهناك 77 لاعبا في الدرجة الأدنى.

ويواصل الاتحاد التركي لكرة القدم تطهيرها من "قذارتها" كما وصف إبراهيم حاجي عثمان أوجلو رئيس الاتحاد.

وقرر ممثلو الادعاء التركي في وقت سابق اعتقال 21 شخصا من بينهم 17 حكما ومراد أوكايا رئيس نادي أيوب سبور وفاتح سراخ الرئيس السابق لنادي قاسم باشا بسبب المراهنات على المباريات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات احتجزت حتى الآن 18 من أصل 21 مشتبها بهم بسبب إساءة استخدام السلطة والتأثير على نتائج المباريات.

وكان المجلس التأديبي التابع للاتحاد التركي لكرة القدم أوقف في وقت سابق 149 حكما منذ أيام متهما إياهم بالمراهنة على المباريات في انتهاك للحظر المفروض عليهم بخصوصها.

وقال إبراهيم حاجي عثمان أوجلو رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم وقتها خلال مؤتمر صحفي: " هناك 371 حكما من أصل 571 حكما لديهم حساب واحد على الأقل لدى شركات المراهنات على المباريات".

وأضاف "152 حكما راهنوا على كرة القدم، من بينهم 7 حكام من المستوى الأعلى بالإضافة إلى 15 مساعدا".

وتابع "10 حكام راهنوا على أكثر من 10 آلاف مباراة، أحدهم وحده راهن على 18227 مباراة خلال 5 سنوات، في حين أن بعضهم راهن مرة واحدة فقط".

وأكمل "نحن نعلم أن كرة القدم التركية بحاجة إلى التغيير، واجبنا هو رفعها إلى مكانتها المستحقة وتطهيرها من كل قذارتها".

وأنهى حديثه قائلا: "لجنة الانضباط في الاتحاد ستتعامل مع القضايا على الفور".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفنربخشة دائما ما يهاجم الحكام في كرة القدم التركية بسبب مستواهم.

ودائما ما تحدث مناوشات بين جماهير فنربخشة وجالاتاسراي بسبب قرارات الحكام المثيرة للجدل في السنوات الماضية.

