أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 18:03

كتب : FilGoal

إندريك - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

نصح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل لاعبه إندريك بالحديث مع ريال مدريد بشأن الأفضل لمستقبله.

وقال المدرب الإيطالي عبر مجلة Placar : "تحدثت مع إندريك في بداية هذا الموسم، كان مصابا لكنه الآن بخير ويحتاج إلى التفكير مع من حوله بشأن ما هو الأفضل لمستقبله، عليه أن يتحدث مع ريال مدريد ليرى ما هو الأفضل بالنسبة له".

وأنهى حديثه قائلا: "إندريك صغير جدا هذه لن تكون آخر كأس عالم له، يمكنه اللعب في كأس العالم 2026 لأنه يمتلك الجودة اللازمة، لكنه قد يكون أيضا في كأس العالم 2030 و2034 وربما حتى 2038، أعتقد أنه من المهم أن يلعب مجددا ويظهر جودته".

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق عن وجود اقتناع من إندريك بالانضمام إلى أولمبيك ليون.

وفقا للصحيفة فإن باولو فونسيكا مدرب ليون قد تحدث مع إندريك وأقنعه بفكرة الانضمام إلى الفريق في شهر يناير على سبيل الإعارة.

يتبقى حاليا دخول إدارة ليون في مفاوضات مع ريال مدريد لإتمام الصفقة.

اللاعب البرازيلي انضم إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من بالميراس.

ولم يحصل إندريك على فرصة ضمن خطط تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

ولم يشارك إندريك منذ بداية الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة بقميص ريال مدريد.

وشارك إندريك في 38 مباراة منذ الانضمام لريال مدريد وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف وحيد.

