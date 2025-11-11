روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

تحدث أندي روبرتسون لاعب ليفربول عن أمر تجديد عقده والمفاوضات مع ناديه وربطه بما حدث في الموسم الماضي مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وينتهي عقد الظهير الأيسر في نهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق مع أي ناد والتوقيع له خلال شهر يناير المقبل على أن ينضم له بنهاية الموسم.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "تجديد عقدي؟ أعتقد أن الموسم الماضي كان الجميع قد سئم من الحديث عن الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لكن بالنسبة لي العلاقة بيني وبين النادي رائعة للغاية".

وأضاف "ليفربول فعل كل شيء من أجلي ولأجل عائلتي، وأعتقد أنني لم أكن سيئا بالنسبة لهم بالنظر إلى أني انضممت قادما من هال سيتي مقابل 8 ملايين جنيه استرليني".

وأكمل "مهما سيحدث فكل شيء سيكون خلف الأبواب المغلقة".

وواصل "مررت بصيف متعب نوعا ما من حيث القرارات والأمور التي كان علي التفكير فيها".

وشدد "أحاول فقط التركيز على كرة القدم الآن، لكن هناك بعض الأمور التي تحدث في الأشهر الـ 6 الأخيرة من عقدك".

وأنهى حديثه قائلا: "سنرى ما سيحدث، لكنني مرتاح تماما بشأن كل شيء والنادي مذهل معي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 354 مباراة في مسيرته مع ليفربول وسجل 12 هدفا وصنع 68 آخرين.

