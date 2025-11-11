كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق أمام زيسكو يونايتد وكايزر تشيفز في الجولتين الأولى والثانية بالكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

1- الزمالك يبدأ مشواره بمواجهة زيسكو يونايتد في القاهرة - الأحد 23 نوفمبر 2025

2- يخرج الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3- يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4- يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5- يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - 8 فبراير 2026

6- يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز في القاهرة - 15 فبراير 2026.

