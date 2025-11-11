سكاي: منتخب ألمانيا قد يفقد مدافعه أمام لوكسمبورج

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

من المرجح أن يغيب نيكو شلوتربيك مدافع منتخب ألمانيا عن مواجهة لوكسمبورج يوم الجمعة بسبب الإصابة، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن مدافع بوروسيا دورتموند لم يتدرب مع المانشافت يوم الثلاثاء بسبب إصابة في القدم.

وأصيب شلوتربيك خلال مباراة فريقه ضد هامبورج في الدوري الألماني يوم السبت.

وكان يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا قد أوضح يوم الاثنين للصحفيين أن الجهاز الطبي ينتظر تطورات حالة شلوتربيك.

Image

سيلعب المنتخب الألماني المباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد لوكسمبورج وسلوفاكيا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

يذكر أن ناجلزمان قرر استدعاء ذو الأصول اللبنانية سعيد الملا جناح كولن لمعسكر المانشافت في توقف نوفمبر الدولي.

وانضم الملا البالغ من العمر 19 عاما لمنتخب ألمانيا الأول بعد تألقه مع كولن الذي سجل معه 4 أهداف وصنع 2 في 9 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.

يذكر سعيد الملا ارتدى قمصان منتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، وكان يمكنه تمثيل منتخب لبنان دوليا.

فالجناح الشاب ولد من أب لبناني وأم ألمانية.

Image

وشهدت القائمة عودة عدة لاعبين، على رأسهم ليروي ساني جناح جالاتا سراي وماليك تياو مدافع نيوكاسل يونايتد وكيفن شادي مهاجم برنتفورد.

ويغيب عن قائمة ألمانيا للإصابة كل من جمال موسيالا وأنتونيو روديجر وكاي هافيرتز ونيكلاس فولكروج ومارك آندريه تير شتيجن.

وجاءت قائمة ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - نواه أتوبولو (فرايبورج)

الدفاع: ريدل باكو (لايبزيج) - فالديمار أنطون ونيكو شلوتربيك وفيليكس نميشا (بروسيا دورتموند) - ناثانييل براون (أينتراخت فرانكفورت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - جوناثان تاه (بايرن ميونيخ) - ماليك تياو (نيوكاسل).

الوسط: كريم أديمي (بروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرج جنابري وألكسندر بافلوفيتش وليون جورتسيكا وجوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - جايمي ليفلينج (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول)

الهجوم: سعيد الملا (كولن) - ليروي ساني (جالاتا سراي) - جوناثان بوركاردت (أينتراخت فرانكفورت) - كيفن شادي (برنتفورد) - نيك فولتيماده (نيوكاسل).

