أتالانتا يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي أتالانتا يوم الثلاثاء تعيين رافاييلي بالادينو كمدير فني جديد للفريق.

ووقع بالادينو على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2027.

وتعود التجربة الأخيرة لبالادينو مع فيورنتينا إذ قاد الفريق في 53 مباراة وفاز في 26 مباراة وتعادل 12 وخسر 15.

وتولى بالادينو تدريب أتالانتا بعد إقالة إيفان يوريتش المدير الفني للفريق بعد النتائج السلبية.

وأنفصل النادي عن يوريتش بعدما خسر أتالانتا من ساسولو في الجولة الماضية من الدوري الإيطالية بثلاثة أهداف دون رد.

واستمر أتالانتا للمباراة السابعة على التوالي في بطولة الدوري دون تحقيق الفوز.

وتعادل أتالانتا 5 مرات وخسر مباراتين في الدوري.

ولم يفز أتالانتا في بطولة الدوري منذ الانتصار على تورينو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

ويحتل أتالانتا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.