رافينيا يقترب من العودة لتدريبات برشلونة

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 15:57

رافينيا

يترقب برشلونة عودة نجمه البرازيلي رافينيا، أحد قادة الفريق، بعد غياب دام نحو شهر بسبب الإصابة، إذ تشير التقارير إلى أنه دخل المرحلة الأخيرة من التعافي وقد يعود إلى التدريبات الجماعية قريبًا.

وبحسب شبكة Jijantes FC، فإن رافينيا، البالغ من العمر 28 عامًا، أنهى تقريبًا برنامجه التأهيلي ويواصل حاليًا العمل بشكل فردي، على أن ينضم إلى المجموعة في الأيام المقبلة إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

النجم البرازيلي كان قد تعرض للإصابة في أواخر سبتمبر خلال مواجهة ريال أوفييدو بالدوري الإسباني، وكان من المتوقع أن يلحق بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، لكن انتكاسة جديدة في التدريبات أجلت عودته.

الآن، يأمل الجهاز الطبي أن يكون رافينيا جاهزًا للمشاركة في أول مباراة بعد التوقف الدولي أمام أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر المقبل.

قبل إصابته، شارك رافينيا في سبع مباريات هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وكان من الركائز الأساسية في خطط هانسي فليك بفضل ضغطه العالي وتحركاته دون كرة.

وفي غيابه، أدى ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد دورًا جيدًا على الجناح، لكن عودة رافينيا المنتظرة تمثل دفعة كبيرة للفريق الكتالوني قبل سلسلة من المواجهات المهمة أمام تشيلسي وأتلتيكو مدريد.

