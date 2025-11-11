بديل يامال.. انضمام خورخي دي فروتوس لمنتخب إسبانيا

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 15:26

كتب : FilGoal

خورخي دي فروتوس لاعب رايو فايكانو

أعلن منتخب إسبانيا استدعاء خورخي دي فروتوس لمنتخب إسبانيا.

جورج دي فروتوس

النادي : رايو فايكانو

إسبانيا

الاستدعاء جاء بعد استبعاد لامين يامال من القائمة.

وكان منتخب إسبانيا قد أعلن خضوع يامال إلى علاج يستلزم إراحته لمدة 10 أيام دون إبلاغ الاتحاد من قبل النادي.

واستدعي دي فروتوس للمنتخب مباشرة عقب قرار استبعاد يامال.

وسبق لدي فروتوس الانضمام لمنتخب إسبانيا مرة واحدة وشارك كبديل خلال فوز إسبانيا على تركيا بستة أهداف دون رد.

وشارك دي فروتوس مع فايكانو منذ بداية الموسم الحالي في 16 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية على حساب تركيا وجورجيا.

ويحتاج منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي تساوى منتخبي إسبانيا وتركيا في النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية المتأهل، وحتى الآن فارق الأهداف لإسبانيا +15 ولتركيا +3.

ويتصدر الماتادور بطل العالم في 2010 الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا، فيما تأتي جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل بلغاريا الترتيب بدون نقاط.

خورخي دي فروتوس إسبانيا
