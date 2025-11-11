رئيس الهلال: نقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي

أوضح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي أن ناديه اتفق مع نجمه روبن نيفيز على تجديد عقده، وأنه دخل في مفاوضات لتمديد عقد كاليدو كوليبالي أيضا.

وقال بن سعد عبر شبكة قنوات ثمانية: "توصلنا لاتفاق مع روبن نيفيز لتجديد عقده مع الهلال".

وينتهي عقد النجم البرتغالي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف رئيس الهلال "تحدثنا مع كوليبالي ووكيل أعماله لتجديد عقده مع الهلال".

وينتهي عقد المدافع السنغالي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير أن هناك خلافا بين الطرفين حول التمديد لموسم أو لموسمين.

وتابع "جواو كانسيلو غضب بعد استبعاده من القائمة بسبب الإصابة ولكن مصلحة النادي أهم، شرحنا له الوضع كاملا".

وأكمل "إصابة مالكوم ليست بسيطة، لكنها في العظم نفسه، وقد ذهب إلى إسبانيا لمتابعة حالته مع طبيب مختص، وكل شيء يسير وفق خطة النادي".

