دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد أول مباراتين لـ بيراميدز في دور المجموعات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز في الجولة الأولى يوم السبت 22 نوفمبر الجاري ضد ريفرز يونايتد النيجيري في تمام السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

بينما يخرج في الجولة الثانية لمواجهة باور ديناموز الزامبي يوم السبت 29 من الشهر ذاته.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بجانب كل من نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

وكان بيراميدز حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بالفوز على ماميلودي صنداونز في النهائي.

وتوج أيضا قبل أسابيع ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.