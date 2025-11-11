دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد أول مباراتين لـ بيراميدز في دور المجموعات

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز في الجولة الأولى يوم السبت 22 نوفمبر الجاري ضد ريفرز يونايتد النيجيري في تمام السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

بينما يخرج في الجولة الثانية لمواجهة باور ديناموز الزامبي يوم السبت 29 من الشهر ذاته.

ياسر إبراهيم: توقعنا هجوم جمهور الزمالك على زيزو.. وكنت أتمنى مواجهة بيراميدز كما كشف في الجول - استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بجانب كل من نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

وكان بيراميدز حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بالفوز على ماميلودي صنداونز في النهائي.

وتوج أيضا قبل أسابيع ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
