استعدادا لمواجهة أوزبكستان.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جيبوتي - محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بمدينة العين الإماراتية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويأتي انضمام صلاح للمعسكر عقب مشاركته مع ليفربول في الهزيمة من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وبانضمام صلاح يكون معسكر منتخب مصر لشهر نوفمبر قد اكتمل.

ويستعد منتخب مصر لمواجة أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري وديا.

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق أمس الأحد وخاض الفريق مرانه الأول.

وتشارك مصر في بطولة ودية رفقة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

وسيلعب الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من مواجهة كاب فيدري وإيران، كما يلعب الخاسران مع بعضهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت قائمة مصر قد شهدت استبعاد كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومهند لاشين وإبراهيم عادل بسبب الإصابة وتم استدعاء نبيل عماد وطاهر محمد بدلا منهم.

محمد صلاح منتخب مصر أوزبكستان
