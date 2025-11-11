انضمام مدافع تشيلسي وحارس سيتي لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا - نهائي يورو 2024

أعلن منتخب إنجلترا انضمام تريفو تشالوبا مدافع تشيلسي وجيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي، إلى منتخب الأسود الثلاثة خلال فترة التوقف الدولي.

وخلت القائمة التي أعلنها توماس توخيل مدرب إنجلترا لمواجهة صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 من اسمي تشالوبا وترافورد.

لكنهما انضما لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل يونايتد أنتوني جوردون ونيك بوب بسبب الإصابة.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن مارك جيهي مدافع كريستال بالاس انضم للمعسكر رغم الإصابة، على يتم تقييم حالته البدنية في الأيام المقبلة.

تعرض جيهي لإصابة في القدم خلال فوز كريستال بالاس على ألكمار في دوري المؤتمر الأسبوع الماضي.

وكان أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس قد أوضح أن مدافعه مارك جيهي سيغيب عن معسكر منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي.

وجاءت قائمة إنجلترا على النحو التالي:

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل) - ريس جيمس (تشيلسي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - دجيد سبينس (توتنهام هوتسبير) - جون ستونز (مانشستر سيتي).

الوسط: إليوت أندرسون (نوتينجهام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - ديكلان رايس (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا) - أليكس سكوت (بورنموث) - آدم وارتون (كريستال بالاس)

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - هاري كين (بايرن ميونيخ) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال).

وضمن منتخب إنجلترا تأهله إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد تصدر المجموعة الـ11 من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

المنتخب الإنجليزي احتفظ بصدارة المجموعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بتسجيل 18 هدفا، ولم تستقبل شباكهم أي هدف حتى الآن.

وبات المنتخب الإنجليزي أول فريق أوروبي يتأهل إلى كأس العالم.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المونديال للمرة الـ17، فيما فشل في التأهل 3 مرات أعوام 1974، و1978، و1994.

وتوج الإنجليز بلقب كأس العالم مرة وحيدة، عام 1966 ضمن 8 دول فقط توجت بالمونديال من قبل.

إنجلترا توماس توخيل جيمس ترافورد أنتوني جوردون نيك بوب
